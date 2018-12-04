Fransa Başbakanı, Sarı Yelekliler heyetiyle görüşecek

Fransa'yı birbirine katan Sarı Yelekler protestoları siyasi krize dönüştü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevlendirdiği Başbakan Edouard Philippe, aşırı sağ ve radikal solun liderleriyle görüştü.

Philippe, yarın Sarı Yelekler'in heyetiyle biraraya gelecek. Ardından protestolar Meclis ve Senato'da ele alınacak.

Sputnik'in haberine göre, servet vergisini kaldıran Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akaryakıt vergisini otomatiğe bağlamasıyla mazot fiyatları yılbaşından beri en az dörtte bir oranında artarken, bu yüzden patlak veren Sarı Yelekler protestolarını durdurmanın yolları aranıyor. Ancak protestolar kontrolden çıktı ve siyasi krize dönüştü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevlendirdiği Başbakan Edouard Philippe, bugün ana akım muhalefet partilerinin liderlerinin ardından, aşırı sağın lider Marine Le Pen ve radikal solun lider Jean-Luc Melenchon ile görüştü.

Le Pen de Melenchon da meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi talepleriyle protestocuların nabzını yakalarken Macron'un durumunu daha da zorlaştırdı.

Philippe'le görüşmenin ardından Le Pen, Twitter'dan, Macron'un son üç haftadır ısrar ettiği çatışma stratejisinden vazgeçmesini tavsiye ettiğini duyurdu

Başbakanlık, Philippe'in yarın Sarı Yelekler'den bir heyeti kabul edeceğini açıkladı. Ancak Sarı Yelekler heterojen bir kitle olup belli bir liderliği yok. Dolayısıyla kimlerle görüşüleceği ve ne sonuç elde edileceği meçhul.

Ardından çarşamba ve perşembe günü Meclis ve Senato'da protestolara ilişkin oturumlar düzenlenecek.