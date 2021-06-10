Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 temaslı olduğu için karantinaya girdi

Fransa Başbakanı Jean Castex'in, eşi Sandra Ribelaygue'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Olayın ardından kendini karantinaya alan Castex'in karantinası yedi gün sürecek.

Castex, AstraZeneca aşısının ilk dozunu 19 Mart'ta oldu ve çarşamba günü Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak, testi pozitif çıkan biriyle temasa geçtiği göz önüne alındığında, Covid-19 yönergelerine göre bir izolasyon süresi geçirecek.

Ribelaygue'in Covid-19 semptomları için herhangi bir tedavi görüp görmediği belli değil.

Eylül ayında Castex'in, onaylanmış bir Covid-19 vakasıyla temas etmesinden sonra testi negatif çıkmıştı.