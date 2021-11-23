Fransa Başbakanı Castex'in Koronavirüs testi pozitif çıktı; 5 Belçikalı bakan kendini izole etti

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Fransa Başbakanı Jean Castex'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Fransız siyasetçinin pazartesi günü bir araya geldiği 5 Belçikalı bakan, kendilerini izole edecek.

CNN'in aktardığına göre Castex, Belçika ziyaretinden dönerken 11 yaşındaki kızının Koronavirüs olduğunu öğrendi. Bunun üzerine pazartesi akşamı test yaptıran Başbakan, kendisinin de virüsü taşıdığını gördü. Castex'in daha önce iki doz Koronavirüs aşısı yaptırdığı ifade edildi.

Castex'in semptom göstermediği ve kendini izolasyona aldığı belirtildi.

Belçika kanalı BFMTV, Castex'in Belçikalı mevkidaşı Alexander de Croo ve pazartesi günkü görüşmelere katılan 4 bakanın da temas nedeniyle kendilerini izole ettiğini aktardı.