Fransa Başbakanı Castex hakkında 'salgın sürecini yönetemediği' gerekçesiyle suç duyurusu

Fransa'da yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Başbakan Jean Castex hakkında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Euronews'in haberine göre, Fransa Koronavirüs Mağdurları Derneği, 3 Temmuz'da göreve gelen Castex'i Covid-19'un neden olduğu sağlık krizini yönetememekle suçlayarak Cumhuriyet Adalet Divanına (CJR) şikayet etti.

Dernek adına suç duyurusunda bulunan avukat Fabrice Di Vizio, şikayetin gerekçesini Başbakan Castex'in Ceza Kanunu'nun 223-7 bendine göre "salgının insanların hayatını tehlikeye atan etkilerini önlemeye yönelik tedbirlerden gönüllü olarak kaçınması" şeklinde açıkladı.

"Heyecanlı konuşuyor ama aptalca tedbirler alıyor"

"Başbakan heyecanlı konuşuyor ama salgını önlemede yetersiz kalıyor, aptalca tedbirler alıyor" ifadesini kullanan Di Vizio, sürecin yanlış yönetilmesi nedeniyle çok sayıda mağduriyetin yaşandığını belirtti.

Avukat Di Vizio, bir önceki Başbakan Edouard Philippe ile istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında da aynı nedenle suç duyurusunda bulunmuş ve mahkeme hükümete soruşturma açmıştı.

Covid-19 salgını başladığından beri hükümete yöneltilen 90 suçlamadan yalnızca 9'unu görüşmeyi kabul eden mahkemenin bu suçlamayı kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Fransa'da hükümet üyelerini yalnızca Cumhuriyet Adalet Divanı yargılayabiliyor. Castex, suçlu bulunması halinde hakkında 2 yıla kadar hapis ve 30 bin Euro para cezası talep edilebilecek.