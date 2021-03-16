Fransa Başbakanı Castex: Covid-19 salgınında üçüncü dalganın içindeyiz

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı. Salgına ilişkin "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz" diyen Castex, İngiltere kaynaklı Covid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını açıkladı.
"Aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmeli"
Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Covid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.
İngiltere kaynaklı Covid-19'un mutasyonlu türünün Covid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.
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