Fransa Başbakanı Ayrault: Askeri müdahalede kararlıyız

Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault, Fransa’nın, Şam rejimini 21 Ağustos’ta düzenlenen kimyasal saldırı konusunda cezalandırmaya yönelik askeri müdahalede kararlı olduğunu belirtti.

Fransız Başbakan Ayrault, Matignon Sarayı’nda parlamentonun önde gelen isimleriyle görüştükten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Başbakan konuşmasını, Fransız istihbaratının Şam rejiminin saldırının sorumlusu olduğunu kanıtlayan bir gizli belgenin yayımlanmasından birkaç dakika sonra yaptı. Ayrault, “Kimsenin artık gerçekliğini ve Şam rejiminin sorumluluğunu inkar etmediği saldırı cevapsız bırakılamaz. BM inceleme uzmanları bunu doğrulayacaktır” açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı'ndan Tansu Sarıtaylı'nın haberine göre, Şam rejimine yönelik “sert ve orantılı” bir müdahaleden söz eden Başbakan, Fransa’nın “tek başına harekete geçmesinin söz konusu olmadığını” ve Cumhurbaşkanı François Hollande’ın bir koalisyon kurmak için çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.



Başbakan Ayrault ayrıca Suriye krizinin ancak siyasi yollarla çözümünün mümkün olduğunu vurgulayarak, bir kez daha hedefin Beşar Esad’ı devirmeye yönelik olmadığını hatırlattı. Başbakan Ayrault, Fransa’nın yapacağı muhtemel askeri müdahale konusunda parlamentonun onayının alınması ile ilgili olarak net bir yanıt vermedi. Ayrault, “4 Eylül Çarşamba günü yapılacak parlamento oturumu oylamasız mı olacak?” sorusuna cevap olarak, "Anayasa Cumhurbaşkanı'na, parlamento onayı olmadan uluslararası askeri müdahale emri vermesine olanak sağlıyor. Oylamanın gerekli olup olmadığına Cumhurbaşkanı karar verecek" ifadelerini kullandı. Ayrault, "Ancak nihai karar koalisyon oluşturulunca alınabilecek" dedi.

Fransa Anayasası’nın 35. maddesi, cumhurbaşkanına, parlamento onayı olmadan uluslararası askeri müdahale emri vermesine olanak sağlıyor. Cumhurbaşkanı Hollande, askeri müdahaleyi parlamento onayına sunma kararı alacak olursa, bu oylamanın, gelecek günler içerisinde diplomatik görüşmelerin neticelenmesini beklerken düzenleneceği tahmin ediliyor.