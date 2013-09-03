Fransa Suriye'deki kimyasal saldırı 'kanıtlarını' meclise sundu

Fransa'nın dosyasındaki bilgilerin, Suriye'nin sarin dahil 1000 tondan fazla kimyasal silahı olduğuna işaret ettiği belirtiliyor. ABD Başkanı Barack Obama gibi Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da Suriye yönetiminin askeri operasyonla cezalandırılması gerektiğini savunuyor.

Ancak ABD ve İngiltere'deki gibi parlamento onayı araması için Hollande üzerindeki baskı artıyor. Ama yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkede, müdahale için meclisten tezkere çıkartılması gerekmiyor.

'Türkiye'nin savunması için planlar hazır'

Bu arada NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında kimyasal silahlarla düzenlendiği sanılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı "alçakça" olarak nitelendiren ve "sert bir uluslararası tepki verilmesi gerektiğini" söyleyen Rasmussen, saldırının ardında Esad güçlerinin olduğuna dair istihbarat raporları görüp görmediği yönündeki bir soruya "İstihbarat raporlarıyla ilgili konuşacak değilim. Çok somut kanıtlar sunuldu. Ben ikna oldum. Suriye rejimi bu saldırıdan sorumludur." yanıtını verdi.

NATO Genel Sekreteri, Suriye'deki kimyasal saldırının "görmezden gelinemeyeceğini" de ifade etti.

Rasmussen, mevcut koşullarda NATO'ya ne gibi rollerin düştüğü konusuna da değindi; Türkiye'nin desteklenmesi ve gerekli askeri danışmalar için bir platform sunulmasının ötesinde NATO'ya düşen bir rol olmadığı kanaatinde olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri ayrıca, Türkiye'ye yerleştirilen Patriot'ların savunma amaçlı olduğunu da belirtti.

Suriye'nin olası bir ABD müdahalesi sonrasında misilleme amaçlı olarak Türkiye'ye saldırması durumunda NATO'nun tutumunun ne olacağı yönündeki bir soruya, Rasmussen, "Bir müttefikimize yönelik bir saldırı, hepimize yönelik bir saldırıdır. Türkiye'nin savunması için tüm planlarımız hazır." yanıtını verdi.