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Sağlık

Fransa artan domuz gribi aşılarını satıyor

Fransa'nın, vatandaşları ilgi göstermeyince, elinde kalan domuz gribi aşılarını başka ülkelere satmaya başladığı bildirildi.

04 Ocak 2010 02:00

T24 - Fransa'nın, vatandaşları ilgi göstermeyince, elinde kalan domuz gribi aşılarını başka ülkelere satmaya başladığı bildirildi.

Nüfusu 60 milyon olan Fransa'da şimdiye kadar sadece 5 milyon kişinin aşı yaptırdığı belirtiliyor.

Sağlık yetkililerinin, ellerinde salgınla mücadelede yeterli olandan daha fazla aşı bulunduğu kanaatine varmaları üzerine bu kararı aldıkları belirtildi.

Fransa hükümeti, kişi başı bir dozdan fazla (94 milyon) aşı satın almış ve 2009 Ekim ayında aşılamaya başlamıştı.

Le Parisien gazetesi, yetkililere dayanarak, Katar'ın 300 bin doz aşı aldığını, Mısır'ın da 2 milyon aşı için pazarlık yapmakta olduğunu yazdı.

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