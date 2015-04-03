Fransa, anoreksik mankenlerin podyumlara çıkmasını yasaklıyor

François Hollande hükümeti öncülüğünde, anoreksiyaya karşı yoğun bir kampanya yürütülen Fransa'da, aşırı zayıf mankenlerin çalıştırılmasını yasaklayan bir yasa, mecliste kabul edildi. Yasa dahilinde, aşırı zayıf mankenlerin çalıştırıldığı ajanslara ağır para cezaları öngörülüyor.

Doktorlar, sağlıksızlık derecesindeki zayıflığın çocuklar ve gençler için özendirici olduğu gerekçesiyle uzun zamandır bu konuda adım atılması için hükümete çağrıda bulunuyordu.

Her 10 anoreksikten 9'unu genç kadınların oluşturduğu Fransa'da, toplamda 40 bin dolayında kişinin anoreksik olduğu tahmin ediliyor.