Fransa Alpleri'nde çığ: En az 6 kayakçı hayatını kaybetti

Fransa Alpleri'ndeki kayak merkezi Chamonix yakınlarında çığ düşmesi sonucu en az altı kayakçı öldü, sekiz kayakçı da yaralandı.

Polisin açıklamasına göre Maudit dağındaki (Mont Maudit) yaralı kayakçılardan biri yerel saatle 05.25'te çığ alarmı verdi.

Yaralı kayakçılar hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Ölenler arasında yabancıların da olduğu belirtiliyor.

Bölge, Mont Blanc dağının zirvesine giden turistlerin uğrak yerlerinden. Çığ düşmesi sırasında kayakçıların birbirlerine iple bağlı oldukları belirtiliyor.

Çığa hedef olan kayak grubunda 28 kişinin bulunduğu, bazı kayakçıların kayıp olduğu haber veriliyor.

Bir helikopter, vücut ısısını algılayan cihazlarla bölgeyi tarıyor.

Fransız AFP ajansına göre, yerel yetkililer olayı son yıllardaki en büyük çığ faciası olarak niteledi.

"Lanetli Dağ" anlamına gelen Mont Maudit 4465 metrelik yükseliğiyle Mont Blanc dağ silsilesindeki üçüncü büyük tepe. (BBC Türkçe)