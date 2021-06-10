Fransa Açık tek kadınlarda finalinin adı belli oldu

Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda yarı final müsabakaları sonucunda finale yükselen isimler Anastasia Pavlyuchenkova ve Barbora Krejcikova oldu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın tek kadınlar yarı finalinde Yunan tenisçi Maria Sakkari'yi 2-1 yenen Barbora Krejcikova, finalde Anastasia Pavlyuchenkova 'nın rakibi oldu.

Dünya 33 numarası Krejcikova, 3 saat 18 dakika süren mücadele sonucunda Sakkari'yi 7-5, 4-6 ve 9-7'lik setlerle yenmeyi başardı.

Günün diğer yarı final maçında ise dünyanın 31 numaralı tenisçisi Pavlyuchenkova, Sloven rakibi Tamara Zidansek'i 2-0 yenerek ilk kez bir grand slam turnuvası finaline çıkmayı başardı.

1 saat 34 dakika süren müsabakada Rus tenisçi, klasmanın 85. basamağındaki Zidansek'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Fransa Açık'ta tek kadınlar final maçı 13 Haziran Pazar günü oynanacak.