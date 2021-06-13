Fransa Açık tek erkekler finalinde Tsitsipas ile Djokovic karşılaşıyor

Heyecanla takip eden Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) finalin adı Djokovic-Tsitsipas oldu. Nadal ile 4 saati geçen bir süre mücadele eden Djokovic, Tsitsipas karşısında tunuvanın kupasını kaldırmayı amaçlayacak.

Djokovic-Tsitsipas tenis maçı, sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Yarı finalde zorlu mücadeleler veren iki tenisçi, final mücadelesinde unvanlarını elde edebilmek için mücadele edecek.

Roland Garros Erkekler Finali kapsamında oynanacak olan Djokovic-Tsitsipas maçı, bugün, TSİ 15:30'da ekranlarda olacak. Eurosport kanalından canlı yayımlanacak olan mücadele, 11:00'dan itibaren çeşitli etkinliklerle canlı olarak izlenebilecek.