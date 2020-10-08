Fransa Açık'taki şike soruşturması genişletiliyor

Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından olan Fransa Açık'taki bahis şikesi soruşturması genişletiliyor. Fransız yetkililer, bahis şirketlerinin bağlı olduğu lisans firmalarından, maçlara yapılan bahislerin raporlarını talep ettiklerini belirttiler.



Geçtiğimiz günlerde savcılık, çift kadınlar 1. turdaki Andreea Mitu/Patricia Maria - Tig-Yana Sizikova/Madison Brengle karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.



Mevcut karşılaşmalardaki telefon kayıtları ve izleri süren Fransız yetkililer, bu araştırmaları sırasında farklı delillere de ulaştıklarını açıkladılar.

Oyuncuların bahis yapıp yapmadıkları da araştırılacak

İstatistiklere bakıldığında favorilerin geri düşüp en çok maç çevirdiği turnuvalardan biri olma yolunda ilerleyen 2020 Fransa Açık Tenis Turnuvasında incelemelerin geçmişi kapsayarak da yapılacağının altını çizen Fransız yetkilileri "Şu an açıklamayacağımız iki karşılaşma ile ilgili de bazı şüphelerimiz oluştu, soruşturmayı çok daha detaylı hale getiriyoruz. Bahis şirketlerinin bağlı olduğu lisans firmalarından bu maçlara alınan bahislerin ve bahis seçeneklerinin raporlarını istedik" şeklinde konuştular.

Yetkililer bu karşılaşmalara sporcuların bahis alıp almadıklarını tespit etmek için de çalışma başlattıklarını vurguladı.