Fransa Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Novak Djokovic, Fransa Açık finalinde 2-0 geriye düştüğü maçta Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 mağlup etti ve kariyerindeki 19. Grand Slam zaferini kazandı.

Fransa Açık, tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu. Sırp sporcu 2-0 geri düştüğü finalde Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin 19. Grand Slam şampiyonluğunu elde eden Djokovic, bu alanda ilk sırada bulunan 20 şampiyonluk apoletli Rofer Federer ve Rafael Nadal'a bir adım daha yaklaştı.

Açık dönemde 2-0 geri düştüğü Gram Slam finalini kazananlar:

2021: French Open: Novak Djokovic

2020: Amerika Açık: Dominic Thiem

2004: Fransa Açık: Gastón Gaudio

1999: Fransa Açık: Andre Agassi

1984: Fransa Açık: Ivan Lendl

1974: Fransa Açık: Björn Borg