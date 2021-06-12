Fransa Açık'ta Nadal'ı eleyen Djokovic finale yükseldi!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finaline yükselen isimler belli oldu. Sırp tenisçi Novak Djokovic, 13 kez Roland Garros'u kazanan Rafael Nadal'ı eleyerek Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas'in finaldeki rakibi oldu.

Dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic, İspanyol rakibi Nadal'ı 3-1 yenerek finale çıkmayı başardı.

Sırp tenisçi, klasmanın 3. basamağındaki Nadal'ı 3-6, 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti.

Nadal, bu mağlubiyetin aldından Roland Garros kariyerindeki üçüncü yenilgisini aldı.

Djokovic'in rakibi Tsitsipas, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale çıkmayı başarmıştı.