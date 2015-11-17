Fransa AB'den yardım isteyecek



Fransa Hükümeti Paris katliamı nedeniyle Avrupa Birliği'nden resmen yardım talebinde bulunacak.

Destek talebinin bugün Brüksel'de yapılacak olan AB savunma bakanları buluşmasında üye ülkelere sunulacağı haberi, Birlik merkezindeki diplomatlar tarafından doğrulandı.

Paris yönetimi yardım talebini, ‘Bir üye devletin egemenlik alanına silahlı saldırı yapılması durumunda diğer bütün üye devletlerin ellerindeki bütün imkanları kullanarak yardım ve destekte bulunmalarını' öngören Avrupa Birliği antlaşmalarındaki 42. Maddenin 7. Fıkrasına dayandıracak.