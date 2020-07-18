Fransa: ABD, Libya'daki silah ambargosunun sağlanması için daha büyük bir rol üstlenmeli

T24 Dış Haberler

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Avrupa Birliği'nin Libya'da Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu uygulamak için üstlendiği deniz görevinin taraflı olduğuna dair açıklamalarını reddederken, Washington'ın da ambargonun sağlanması için daha büyük bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll, düzenlediği bası toplantısında, "Başta ABD olmak üzere tüm müttefiklerimize tıpkı AB'nin yaptığı gibi silah ambargosunun sağlanması ve Libya'da tekrar siyasi sürecin başlatılması için daha büyük bir rol üstlenmesi için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Paris'in daha önce Libya'ya yabancı ülkelerin yaptığı müdahaleleri en sert biçimde kınadığını ifade eden Muhll, Fransa'nın Libya topraklarındaki yabancı güçlerde artış görüldüğü sırada bu operasyona destek vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Ankara-Paris hattında ipler, Fransa'nın Türkiye'nin NATO görevindeki bir gemisini taciz ettiğini iddia etmesinin ardından iyice gerilmişti.

Ankara, Fransa'yı siyasi olarak Libya'da BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin karşısında duran Halife Hafter'e destek vermekle suçluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, perşembe günü yaptığı açıklamalarda, AB'nin BM'nin silah ambargosunu sağlamak için Akdeniz'de üstlendiği faaliyetlerle ilgili olarak, "Yaptıkları tek engelleme, Türk ordusunun Libya'ya gönderdiği malzemelere karşı. Kimse Emirliklerin (BAE) uçaklarını engellemiyor. Kimse Mısırlıları engellemiyor." diye konuştu.