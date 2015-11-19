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Dünya
Deutsche Welle

Fransa: Abaaoud başka saldırılardan da sorumlu olabilir

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve öldürülen IŞİD militanı Abdelhamid Abaaoud'un başka saldırılardan da sorumlu olabileceğini belirtti.

19 Kasım 2015 20:18


Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve Paris'in Saint-Denis semtindeki polis baskını sırasında öldürülen IŞİD militanı Abdelhamid Abaaoud'a ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan, saldırganın Fransa'da bahar aylarından bu yana son anda engellenen altı saldırıdan dördünün arkasındaki isim olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı, Abaaoud'un ağustos ayı sonunda Belçika-Fransa sınırında Thalys trenine düzenlenmek istenen ancak önlenen saldırının sorumlu isimleri arasında olabileceğini söyledi. Bakan, Paris'in güneyindeki iki kiliseye düzenlenmesi planlanan saldırıların arkasındaki ismin de Abaaoud olabileceğini belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Cazeneuve, Avrupa İçişleri ve Adalet Bakanları özel zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, terörizmle mücadelede işbirliği yapmanın çok önemli olduğu vurguladı. Bakan, "Herkes, Avrupa'nın toplanması, organize olması ve kendisini terörist tehdide karşı savunmasının ne denli acil olduğunu anlamalı" dedi.

"Fransa istihbarat almadı"

28 yaşındaki Belçika vatandaşı Abdelhamid Abaaoud'un Paris'te 13 Kasım gecesi düzenlenen en az 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların planlayıcısı olduğu öne sürülmüştü. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ülkesinin diğer ülkelerden Abaaoud'un Fransa'da bulunduğunda dair istihbarat almadığını söyledi. Bakan, "İlk olarak 16 Kasım'da Avrupalı olmayan bir istihbarat teşkilatı bize Abaaoud'un bir dönem Yunanistan'da bulunduğunun tespit edildiğini aktardı" dedi. IŞİD militanının farklı ülkeler üzerinden Fransa'ya giriş yaptığı tahmin ediliyor. Fas kökenli Belçika vatandaşı Abdelhamid Abaaoud'un 2013'te Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldığı tahmin ediliyor.

Almanya'da polis kontrolü

Öte yandan Abdelhamid Abaaoud'un geçmişte en az bir kez Almanya'da bulunduğu da ortaya çıktı. Polisin verdiği bilgilere göre, IŞİD militanı geçen ocak ayında Köln/Bonn Havalimanı'nda polis tarafından kontrol edildi. Abaaoud'un kontrol sırasında İstanbul'a gitmek istediğini söylediği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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