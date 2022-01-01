Fransa, AB dönem başkanlığını devraldı; Macron, 2022 "dönüm noktası" olmak zorunda dedi

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Fransa, Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "2022'nin AB için dönüm noktası olmak zorunda olduğunu" belirtti.

Yeni yıl konuşmasında Macron, AB'nin Covid-19 pandemisiyle mücadelede oynadığı rolü överken, "Fransa için 13 yılda bir gelen bu periyotta ilerlemeye olan tam bağlılığıma güvenebilirsiniz" dedi. AB dönem başlığı 6 ayda bir, sırayla üye ülkeler arasında değişiyor.

Fransa nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken Macron'un AB yanlısı duruşunu öne çıkarması bekleniyor.

AB üyesi ülkelerin liderleri 10-11 Mart'ta Paris'te bir araya gelecek. Bu toplantıda AB'nin bütçe kurallarında büyük değişiklikler yapılmasının ele alınabileceği konuşuluyor.

Almanya'nın yeni koalisyon hükümeti bütçe reformlarına mesafeli dursa da, Macron'un AB politikalarını destekliyor.

The Guardian'ın aktardığına göre Fransa'da cumhurbaşkanı adayları Macron'un AB dönem başkanlığını oy kazanmaya çalışmak için kullanacağını ve Fransa'nın dönem başkanlığının ertelenmesi gerektiğini savunuyor.