Fransa 76 camide denetim başlatıyor: Bazı camiler kapatılabilir

Fransız hükümeti, camilerdeki aşırı görüşlere karşı büyük ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele başlatacağını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bu kapsamda 76 camide inceleme başlatılacağını açıkladı.

Darmanin, Twitter'dan yaptığı duyuruda bu kapsamda bazı camilerin kapatılabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, son dönemde ülkede yaşanan saldırılara 'içerideki düşman' ile mücadele edilerek yanıt verileceğini söylemişti.

16 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü.

Ekim ayının sonunda ise Fransa'nın güney şehri Nice'te düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Macron, bu saldırıların ardından 'İslamcı aşırılık' ile mücadele etmek için bir kanun hazırlanacağını ve Fransa'daki Müslümanlar üzerindeki yabancı etkisini sınırlandırmak gibi önlemler alınacağını belirtmişti.

'Hükümetin hatalarının bedelini Müslümanlar ödüyor'

Macron, 2 Ekim 2020'de 'İslamcı ayrılıkçılık' ile mücadele edip laik değerlerin savunulması için bir dizi yasa geçirme planlarını açıklamıştı.

Macron, bu konuşmasında Vahabizm, radikal İslam ve Selefilik atfıyla, "İslam, bütün dünyada kriz yaşayan bir din. Siyasal İslam'a inanmıyoruz, dünya istikrarı ve barışı ile uyumlu olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Fransa'daki Bütün Topluluklar için Adalet ve Özgürlük ismindeki ırkçılık ve devlet baskısına karşı savaşan bir sivil toplum kuruluşunun başında olan Yasser Louati, hükümetin hatalarının bedelini Müslümanların ödediğini söylüyor.

Aşırılığın hapishane ve internet gibi hükümetin denetimi altındaki yerlerde başladığını vurgulayan Louati, "Samuel Paty'ye karşı gerçekleştirilen saldırı önlenebilirdi, Paty'yi öldüren kişi en azından dört defa ve çoğunlukla da Müslümanlar tarafından şikayet edildi. Müslümanlar nasıl halen hükümetle beraber çalıştıkları halde hem yurt dışında hem de evlerinde terörizmin ilk kurbanları olabiliyor" dedi.

3 Kasım'da yapılan açıklamaya göre Macron göreve geldiğinden beri son üç yılda 43 cami kapandı.