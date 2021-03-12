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Koronavirüs

Fransa 7 ülke için uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

12 Mart 2021 00:17

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınını tedbirleri çerçevesinde 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 7 ülke için kaldırdı.

Fransa, 7 ülke için yeni seyahat kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınını tedbirleri çerçevesinde 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 7 ülke için kaldırdı. Bakanlık, söz konusu 7 ülkenin ise İngiltere, Avusturalya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda ve Singapur olduğunu açıklarken, bu ülkelere Fransa'dan gidecek yolculardan artık mazeret belgesi istenmeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu 7 ülkeyi kapsayan seyahatlerde 72 saat öncesinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 test uygulamasının ise aynı şekilde devam ettiğini belirtti. (İHA) 

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