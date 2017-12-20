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Dünya

Fransa 2040 yılından önce petrol ve doğalgaz üretimini yasaklayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Fransa Parlamentosu 2040 yılından önce, Fransa ve egemenliği altındaki bölgelerde petrol ve doğalgaz üretimi ve sondajını yasaklayacak

20 Aralık 2017 18:18

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Fransa Parlamentosu 2040 yılından önce, Fransa ve egemenliği altındaki bölgelerde petrol ve doğalgaz üretimi ve sondajını yasaklayacak.
Fransa Parlamentosu Salı günü petrol ve doğalgaz kullanımına ilişkin yapılan oylamada, 2040 yılına kadar Fransa ve Fransa\'ya bağlı olan bölgelerde petrol ve doğalgaz üretiminin durmasına ve sondajının yapılmasının yasaklanmasına karar verdi. Parlamento aynı zamanda eski sondaj izinlerinin yenilenmeyeceğini açıkladı.
Fransa\'da üretilen petrol ve doğalgaz ülke çapında üretilen miktarın yalnızca yüzde birini oluştururken Fransa hükümeti yasanın dünyada bir ilk olduğunu vurguladı. Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot yasanın \"şimdiki jenerasyonun gelecekteki jenerasyonları koruyabileceğini\" gösterdiğini söyledi.
Ülke çapındaki petrol ve doğalgazın yüzde 95\'ini ithal olarak alan Fransa hükümetinin yeni yasası, ülkenin ekonomisini fosil yakıtlardan arındırma ve böylece ülkenin Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'na olan bağlılığını sürdürme önemi taşıyor.

 

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