T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fransa: 2016'da 24 bin siber saldırının hedefi olduk

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin savunma birimlerinin 2016 yılında 24 bin siber saldırının hedefi olduğunu açıkladı. Le Drian, bu sayının her yıl ikiye katlandığını vurgulayarak bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hedef olabileceğini

08 Ocak 2017 22:11

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin savunma birimlerinin 2016 yılında 24 bin siber saldırının hedefi olduğunu açıkladı.

Le Drian, bu sayının her yıl ikiye katlandığını vurgulayarak bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hedef olabileceğini söyledi.

Le Drian, son üç yıldır Fransa'nın bu tarz saldırıların hedefi haline geldiğini ve bu durumun ülkenin altyapısını etkilediğini söyledi.

Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan Fransız Bakan, Fransa'nın ABD başkanlık seçimlerini hedef alan siber saldırılar gibi saldırıların hedefi olmayacağını düşünmenin 'safça' olacağını söyledi.

En son ABD istihbarat servisleri, Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiğine yönelik bir rapor hazırlamıştı.

Bu yıl Fransa'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın adı François Fillon ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen, Rusya Lideri Vladimir Putin'e karşı olumlu tavır içinde olduklarını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande yönetiminde Rusya ile ilişkiler uygulanan yaptırımlar yüzünden geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le DrianLe DrianSavunma Bakanı Jean-Yves Le DrianDrianFransaJournalDimancheFransız Bakan Fransa ABDABDRusya ABDFrançois FillonMarine Le Pen Rusya Lideri Vladimir PutinCumhurbaşkanı Francois

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24