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Koronavirüs

Fransa, 2 milyon Koronavirüs vakasını aşan ilk Avrupa ülkesi oldu

Fransa'da kasımdan beri uygulanan karantina sayesinde günlük vakalar düşmeye başladı

18 Kasım 2020 10:46

T24 Dış Haberler

Fransa, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 2 milyonu geçtiği ilk Avrupa ülkesi oldu. Fransa'da 20 Ekim'den bu yana ülke geneli karantina uygulanıyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Fransa'da kaydedilen Koronavirüs vaka sayıları 2 milyonu aştı. Fransa, Avrupa'da en fazla vakanın kaydedildiği ülke konumuna gelirken 30 Ekim'den bu yana uygulanan karantinanın günlük vakaları düşürdüğü belirtildi. 

Fransa'da günlük vaka sayılarında rekor 7 Kasım'da bir günde 87 bin vaka kaydedilmesiyle görüldü. Ancak karantina uygulamasının etkisiyle o günden beri günlük vaka sayılarının düştüğü belirtildi. 

Dünya genelinde en fazla Koronavirüs vakası kaydedilen ülkeler ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa diye sıralanıyor. 

 

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