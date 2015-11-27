Fransa 13 Kasım kurbanlarını anıyor



İki hafta önce düzenlenen terör saldırılarında ölen 130 kişi için bugün Paris'te anma töreni yapılacak. Binin üzerinde davetlinin katılacağı törende saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları da hazır bulunacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, saldırılarının sorumluluğunu üstlenen IŞİD ile mücadele eden koalisyona Rusya'nın da katılması için Moskova'da temaslarda bulundu. IŞİD ile mücadeleye destek vereceğini açıklayan Almanya'ya da teşekkür eden Hollande Paris'teki anma töreninde bir konuşma yapacak. Tören nedeniyle Fransızlardan evlerine bayrak asmaları istendi. 13 Kasım'daki terör saldırılarından bu yana Fransa'da olağanüstü hal uygulanıyor. Bir haftadır en üst düzeyde terör alarmının geçerli olduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de hayat normale dönmeye başladı.