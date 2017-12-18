Fransa 12 bin 'radikal dinciyi' fişledi

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede “terör tehdidi” veya “potansiyel terör tehdidi” olarak görülen 12 bin kişi , bu tehdinin önlenmesi için hazırlanmış FSPRT listesinde (Terör Nitelikli Radikalleşmenin Önlenmesi İçin Eşkal Listesi) fişlenmiş durumda. FSPRT listesinde fişlenmiş isimler polis veya istihbarat tarafından tespit edildikten veya toplum tarafından ihbar edildikten sonra “radikalleştikleri teyid edilmiş ya da edilme aşamasında olan” kişilerden oluşuyor. Bu şahıslar polis, jandarma veya cezaevleri idaresi tarafından değişik yöntemlerle aktif olarak takip ediliyor.

Bakanlık yetkilileri, FSPRT listesindekilere ek olarak, binlerce kişinin de "aktif takip edilmeksizin” fişlendiğini belirtiyor.

FSPRT listesinde kayıtlı kişi sayısı hakkında değişik kaynaklardan gelen veriler son aylarda tartışma konusu haline gelmiş durumda. Fransız Senatosu bu yıl mart ayında yayımladığı bir raporda sayıyı 17 bin 393 olarak belirtmişti. İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Ağustos ayında bir gazeteye yaptığı açıklamada sayının “18 bin 500’den fazla” olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanlığı ise son olarak sayıyı 12 bin olarak açıkladı. Bakanlık, aktif biçimde takip edilen 12 bin kişinin “haklarındaki ihbarlar teyid aşamasında olan veya teyid edilmişse düzenli izlenen şahıslar” olduğunu bildirdi.

Yetkililer, ihbarların düzenli olarak değerlendirilmesine paralel olarak “FSPRT listesindeki sayının da değiştiğini, listedeki sayının Mayıs 2016’da 13 bin, Kasım 2015’teki Paris saldırıları sırasında ise 11 bin 400 olduğunu hatırlatıyorlar.

"Sonradan Müslüman olanların radikalleşenler arasındaki oranı yüzde 34"

Radikalleşenlerin yaklaşık yüzde 16’sı 18 yaş altındakilerden oluşuyor. Fransız hükümeti tarafından açılan internet sitelerine gelen ihbarlara göre, radikalleşenlerin yüzde 26’sını genç kadınlar oluşturuyor. Sonradan Müslüman olanların radikalleşenler arasındaki oranı ise yüzde 34. Paris, Lyon ve Marsilya kentilerinin banliyöleri radikalleşmenin en yoğun gözlemlendiği bölgeler olarak gösteriliyor.

Öte yandan, Fransa’nın güvenliğine yönelik tehdit oluşturanların yer aldığı 'S' listesinde fişlenmiş 25 bin kişinin olduğu, bunlardan 9 bin 700’ünün “İslamcı terörist hareketlerle bağlantılı” olduklarının tespit edildiği bildirildi.

Bakanlık verilerine göre şu anda ülkede 500 kişi “terörizm” veya “terörizm propagandası” nedeniyle tutuklu bulunuyor. 18 yaş altı yaklaşık 2 bin 700 radikalleşmiş genç ise “radikalleşmeden arınma” kurslarına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin radikalleşmeyle mücadele amacıyla 2018 başlarında yeni bir eylem planı açıklaması bekleniyor.

Fransa'da 2017 başından bu yana tamamı Paris ve bölgesinde olmak üzere 5 terör eylemi gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı 7 terör eyleminin ise gerçekleştirilemeden önlendiğini açıkladı.

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Kayhan Karaca / Strasbourg