Frankfurt'ta 2.Dünya savaşından kalma bomba için dev tahliye

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2.Dünya Savaşı'ndan kalma büyük bir bombanın etkisiz hale getirilmesi için 65 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Alman medyası durumu savaş sonrası Alman tarihindeki en büyük tahliye operasyonu olarak tanımladı.

Polis, bölgedeki bütün evlerin boşaltıldığından emin olmak için termal kameralı helikopterler kullandı.

Westend bölgesindeki tahliye edilen alanda hastaneler, bakımevleri ve Alman Merkez Bankası'nın binası bulunuyor.

Almanya genelinde savaştan kalma yüzbinlerce bomba olduğuna inanılıyor.

Polis, 1,5 kilometrelik tahliye alanını boşaltırken, bölgede yaşayanlar valizlerini alıp, tehlike bölgesini terk etti.

Bölge halkından çok sayıda kişi, tahliyeyi akrabalarını ziyaret ederek ya da şehrin farklı bir bölgesinde dolaşarak değerlendireceklerini söyledi.

Polis, tahliye operasyonunun programa göre işlediğini ve herkesin tehlike bölgesinden çıkartıldığını açıkladı.

İngilizlerin attığı 1,4 tonluk bomba geçen Çarşamba günü bir inşaat alanında bulunmuştu.

Aralarında prematüre bebekler ve yoğun bakımda yatanların da bulunduğu iki hastanedeki 100'den fazla hasta dün tahliye edilmişti.

İtfaiye ve polis yetkilileri bombanın patlaması halinde tüm bir sokağı yıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bombayı etkisiz hale getirmenin 12 saat sürebileceği söyleniyor.

Tahliye edilenler için sığınaklar açılırken, müze girişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi.

Dün de Frankfurt'un 110 kilometre batısındaki Koblenz'de ikinci dünya savaşından kalma bir bombanın etkisiz hale getirilmesi için daha küçük ölçekli bir tahliye operasyonu yapılmıştı.