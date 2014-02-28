Frankfurt ve Trabzonspor’dan buraya kadar



UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur rövanş mücadeleleri tamamladı ve üçüncü tura yüklesen ekipler belli oldu. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, 2-2'nin rövanşında konuk ettiği Portekiz ekibi Porto ile 3-3 berabere kalınca turu geçen taraf deplasmanda daha fazla gol atan Porto oldu.

Eintracht Frankfurt, Portekiz şampiyonu rakibi karşısında her iki maçta da kendisinden beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Hatta rövanş mücadelesinde 2-0'lık üstünlüğü de yakaladı. Ancak tecrübeli rakibi, ev sahibi takımın savunmada yaptığı basit hataları affetmeyerek kendisine tur için yetecek sonucu almayı bildi. Böylece kırmızı-siyahlıların 20 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında yeniden üçüncü tura çıkma hayali gerçekleşmedi.

Eintracht Frankfurt 48 bin kişinin izlediği maçta Stefan Aigner (37) ve Alexander Meier'in 2 golüyle (52. / 76.) sonuca giderken Porto'nun gollerini Eliaquim Mangala (58./71.) ve Nabil Ghilas (86.) attı.

“Herşeyimizi ortaya koyduk”

Frankfurt adına 2 gol atan Meier “Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz. İnanılmaz bir maçtı. Herşeyimizi ortaya koyduk” derken teknik direktör Armin Veh de “Küçük Frankfurt için büyük bir Avrupa Ligi sezonu oldu. Orda olmaktan çok büyük zevk aldık. Şansız bir şekilde veda ettik” değerlendirmesinde bulundu. Eintracht Frankfurt'un da elenmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi kalmadı. Son 16'ya kalan Porto, üçüncü turda İtalyan ekibi Napoli ile eşleşti.

Juventus zorlanmadı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor da bu sezon için Avrupa macerasına son noktayı koydu. Güçlü İtalyan temsilcisi Juventus'u Avni Aker'de konuk eden bordo-mavililer rakibine rövanşta da aynı skorla 2-0 mağlup olarak elendi.

Juventus, Arturo Vidal (18.) ve Pablo Osvaldo'nun (33.) golleriyle sonuca giderken Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, yaptığı başarılı kurtarışlarla farkın daha da açılmasını önledi. Juventus, üçüncü turda bir başka İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.

Alınan sonuçlar ve 3. tur eşleşmeleri

Rubin Kazan 0 - Real Betis 2 (ilk maç 1-1)

Napoli 3 – Swansea 1 (ilk maç 0-0)

Sevilla 2 – Maribor 1 (ilk maç 2-2)

Salzburg 3 – Ajax 1 (ilk maç 3-0)

Basel 3 - Maccabi Tel Aviv 0 (ilk maç 0-0)

Eintracht Frankfurt 3 – Porto 3 (ilk maç 2-2)

Shakhtar Donetsk 1 - Viktoria Plzen 2 (ilk maç 1-1)

Ludogorets 3 – Lazio 3 (ilk maç 1-0)

Trabzonspor 0 – Juventus 2 (ilk maç 0-2)

Fiorentina 1 – Esbjerg 1 (ilk maç 3-1)

Benfica 3 – PAOK 0 (ilk maç 1-0)

Valencia 0 - Dinamo Kiev 0 (ilk maç 2-0)

AZ Alkmaar 1 – Liberec 1 (ilk maç 1-0)

Genk 0 - Anji 2 (ilk maç 0-0)

Tottenham 3 – Dnipro 1 (ilk maç 0-1)

Lyon 1 - Chornomorets Odesa 0 (ilk maç 0-0)

13 Mart / 20 Mart tarihlerinde yapılacak üçüncü tur karşılaşmalarında eşleşmeler şöyle oluştu;

AZ Alkmaar – Anji, Ludogorets – Valencia, Porto – Napoli, Lyon – Viktoria Pilsen, Sevilla – Real Betis, Tottenham – Benfica, Basel – Salzburg, Juventus – Fiorentina.