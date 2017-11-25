Frankfurt Türk Film Festivali 'Ayla' ile açılıyor

Kültürlerarası Transfer Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin 17’ncisi, 26 Kasdım Pazar akşamı başlayacak. Festivalin açılış filmi, Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’ olacak. 2 Aralık’a kadar sürecek festivalde 40’ın üzerinde filmin gösterilecek.

Festivalin Frankfurt Zoo Palast sinemasındaki açılışına Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay ile başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu da katılacak. Ziynet Sali ile Ceren Aksan’ın da sahneye çıkacağı galayı, Şebnem Schaefer ile Gökhan Mumcu sunacak.

Festival kapsamında verilen ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün bu yılki sahipleri, yapımcı Abdurrahman Keskiner ile oyuncular Bahar Öztan ve Mahmut Cevher olacak. Hababam Sınıfı filmlerinin yanı sıra Köyden İndim Şehire, Süt Kardeşler, Salak Milyoner, Banker Bilo, Kibar Feyzo, Arabesk gibi unutulmaz filmlerin yönetmen Ertem Eğilmez ile usta sanatçı Erol Günaydın’a da ‘Vefa Ödülü’ verilecek.

NSU da var, göç de

Almanya’da sekizi Türkiye kökenli 10 kişinin katili ırkçı terör örgütü NSU cinayetlerini konu edinen ‘Die Opfer, Vergesst Mich Nicht, ‘Almanya’dan eserler’ bölümünde yer alıyor. Filmde genç sanatçı Almila Bağrıaçık, NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek’in kızı Semiya Şimşek’i canlandırıyor.

Festivalin Avrupa Filmleri Forumu bölümünde ‘Göçmen Kaderi’ adıyla Avrupa’ya göç konusunu mizahi dille ele alan Welcome To Norway, Göçmenler ve Die Andere Seite Der Hofnung adlı filmler gösterilecek.

Cezaevinde film

Festival programında yer alan uzun metrajlı sinema filmleri, kısa filmler ve belgeseller, Frankfurt, Offenbach, Langen ve Dietzenbach kentlerindeki sinemalarda izlenebilecek. Festival kapsamında ilk kez Frankfurt Preungesheim Kadınlar Cezaevi’ndeki tutuklulara da film gösterilecek.

Kadın tutuklulara film gösterimin ardından Nursel Köse, Saskia Vaster, Andrey Mataung ve Patrycia Ziolkoska’nın rol aldığı film üzerine bir söyleşi yapılacak.

Oyuncu olmak isteyen gençler için de 30 Kasım’da Gallus Tiyatrosu’nda kamera önü atölyesi düzenlenecek.

"Beklentileri akrşılayacağız"

Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, mali sıkıntılara rağmen çok kapsamlı bir program hazırladıklarını söyledi. Bu nedenle festivalden beklentilerin arttığını belirten Sıtkı, şöyle dedi:

“Bizler için film ve sanatçıların çok kültürlü oluşları büyük önem arz ediyor. Örneğin sunucumuz Wilma Elles Alman asıllı, Türkiye’de tanınan bir sanatçı. Galayı sunan Şebnem Schaefer de çift ülke kökenli. Beklentilerin arttığını biliyoruz. Çok geniş tuttuğumuz programla beklentileri karşılayacağımıza inanıyoruz.”

Ödül törenini Elles sunacak

Festival dolayısıyla sanatçılar Menderes Samancılar, Wilma Elles, Mahmut Cevher, Ecem Uzun, Gülden Avşaroğlu, yönetmenler Kazım Öz, Yeşim Ustaoğlu, Atalay Taşdiken ve Murat Şeker’in de aralarında olduğu ünlü isimler Frankfurt’a gelecek. Wilma Elles, beşinci kez düzenlenecek ‘Altın Elma Ödülü’ törenini sunacak.

Konserler de var

* 28 Kasım: İlhan Şeşen Internationales Theater Frankfurt’ta konser verecek.

* 29 Kasım: Gönül Dostları Kültür Derneği, Yeşilçam filmlerinin müziklerini seslendirecek. Yer, Dr. Hochs Konservatorium.

* 29 Kasım: Caz sanatçıları Mesut Ali ile Real Kanaken, Die Fabrik salonunda konser verecek.

* 30 Kasım: Oyuncu ve caz sanatçısı Özay Fecht, Das Internationales Theater’in konuğu olacak.