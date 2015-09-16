Frankfurt Otomobil Fuarı başladı



İki gün basın mensuplarını ağırlayan ve dünyanın en önemlileri arasında yer alan Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) kapılarını ziyaretçilere açıyor. 66'ıncı Frankfurt otomobil fuarına 39 ülkeden 1 110'ün üzerinde şirket ve organizasyon katılıyor. Dünya prömiyerleri, gösterişli takdimler ve 200'ün üzerinde yeni model…. Ama fuarın bütün parlaklığına rağmen dünya otomobilciliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığı da bir gerçek.

Frankfurt otomobil fuarına katılan şirketlerin ürünlerini en iyi şekilde tanıtabilmek için masraftan kaçmadıkları hemen belli oluyor. En büyük fuar pavyonlarını da Alman devleri kapatmış. Başta Mercedes'in imalatçısı Daimler, bir Volkswagen kuruluşu olan Audi ve tabii BMW… Koskoca fuar hangarları otomobil tapınaklarını andırıyor. Gösterişli şovlar, modern ışıklandırma ve futbol sahası büyüklüğünde şovrumlar…. Bütün görkeme rağmen dünya otomobilciliğinin kritik bir dönemden geçtiği de fuarda en çok konuşulan konular arasında. Rus otomobil piyasası yüzde 35 oranında küçüldü. Brezilya'daki satışlar beşte bir oranında azaldı. Temmuz ayında dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yüzde altı oranında daha az otomobil satıldı.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği Başkanı Matthias Wissmann'ın iyimserliğini korumaya çalıştığı şu sözlerinden de anlaşılıyor:

“Çin'de hafif bir yavaşlama oldu. Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde ise durum çok daha dramatik. Neyse ki karşı örnekler de verebiliriz. Kuzey Amerika piyasası canlandı. Avrupa'daki otomobil satışları aylardır artıyor. Küresel satışların bu yıl yüzde bir oranında artmasını bekliyoruz. Alman şirketleri de piyasa paylarını korumak, hatta büyütmek amacındalar.”

İmalatçılar hangi modeli dünyanın neresinde sattıklarına göre piyasadaki dalgalanmadan etkileniyorlar. Daimler Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche, Çin'deki durgunluktan endişe duymuyor. Zetsche asıl endişesinin, yeni S model lüks limuzin siparişlerini yetiştirememek olduğunu söylüyor:

“Dünya piyasası tahminlerimizin biraz altında seyrediyor. Ama bu önemli değil. Çünkü Mercedes tahminlerimiz üzerinde satıyor. Çin'deki satışlarımızın temmuzda yüzde 40, ağustos ayında ise yüzde 50 oranında artmış olmasından son derece memnunuz.”

Opel'in dönüşü

Fuardaki yenilikler arasında çevresiyle iletişim kuran, bilgisayar ağlarıyla donatılmış modeller büyük ilgi çekiyor. Mercedes dört tekerlekli bilgisayarını on ayda geliştirmiş. Volkswagen internet otomobilciliğini kendi kuruluşu olan Audi'ye emanet etmiş. Audi'nin e-tron Quattro adını verdiği prototipi salt elektrik motoruyla 500 kilometre kat edebilecek. Audi bu modelle, elektrikli motorun lideri Amerikan Tesla şirketine rakip olabilmeyi umuyor. Volkswagen de fuarda satışı arttıracağına kesin gözüyle bakılan yeni modellerini tanıtıyor. Yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn dünyanın en büyük otomobil imalatçısının durumundan memnun olduğunu şöyle dile getiriyor:

“Avrupa piyasasında işler, bundan iki, üç yıl önce tahmin ettiğimizden daha iyi gidiyor. Küresel üretim ve satış yapan bir tröst olduğumuzdan farklı piyasalardaki iniş çıkışlardan biz de etkileniyoruz. Rusya ve Brezilya pazarları tekliyor. Ama karşılığında ABD'deki satışlar artıyor. Tahminimce Çin piyasası istikrarını koruyacak. Bu bakımdan Avrupa'nın toparlanması da bizim için iyi oldu.”

Batı Avrupa'daki otomobil satışları ağustos ayında yüzde on bir oranında arttı. Son yıllarda sürekli zarar eden Opel yeni Astra modeliyle satışlarını arttırmayı umuyor. Yönetim kurulu başkanı Karl-Thomas Neumann son derece şık ve modern bir otomobil olan Astra'nın tek yenilikleri olarak kalmayacağını söylüyor. Neumann, “Opel büyük hamle yaptı. Artık farklı bir Opel olarak algılanıyoruz. Mükemmel bir otomobil olan Astra'nın piyasada tutulacağından ve Opel'e daha fazla müşteri kazandıracağından eminim. Model taarruzumuz devam edecek ve 2020 yılına kadar piyasaya 29 yeni otomobil çıkaracağız. Avrupa'daki başarımızı tekrarlamak ve yeniden ikinciliğe yükselmek azmindeyiz” diyor.