Frankfurt moral verecek

Otomobil fuarları için en kara yıl olan 2009’da her yaklaşan fuara sektör umut dolu gözlerle bakıyor. Ziyaretçiler bir yana, üreticilerin bile katılmadığı pek çok fuar, şöleni andıran o eski günlerini mumla arar oldu.



Hatta pek çok önemli fuar iptal edildi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, otomotiv dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Frankfurt, Eylül ayında model yağmuru yaşatacakmış gibi görünüyor. Çünkü pek çok büyük üretici yeni modellerini tanıtmak için Frankfurt’u beklerken, ev sahibi markalar en az 4 modelle fuarda yer alacak olmalarıyla umutları güçlendiriyor. Hürriyet’in haberine göre, Audi A5 Sportback ve yeni A8 için Frankfurt geri sayımını sürdürürken Mercedes E Serisi Cabrio, BMW de X1 ve 5 Serisi GT’yi tanıtmak için sabırbızlanıyor. Frankfurt’ta ayrıca Opel en önemli modeli Astra’yı, Ferrari’de F430’un yerine geliştirdiği F450 ile otomobilseverlerin karşısına çıkacak.



Fuarda en çok konuşulan marka ise Volkswagen olacak. Çünkü Alman üretici, fuarda 5 yeni modeli ile adından sıkça söz ettirecek. Volkswagen, yeni pick-up modeli Robust’un yanı sıra, Golf’ün station versiyonu Golf Variant’ı sergileyecek. Golf’un ve Scirocco’nun en sportif versiyonları da Frankfurt’ta günışığına çıkacak. Her iki modelin ’R’ versiyonu 2.0 litre turbo 265 beygirlik motor ile donatılmış. Volkswagen standının en dikkat çeken modeli ise küçük Scirocco olarak tanımlanan Polo’nun sportif versiyonu olacak. 1.4 litre 180 beygirlik supercharger-turbo aşırı besleme sistemlerine sahip motor ile donatılacak olan araç MINI Cooper S, Opel Corsa OPC ve Seat Ibiza Cupra’nın rakibi olacak.

