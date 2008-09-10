Frankfurt Kitap Fuarı'nda ''İstanbul'' sergisi

Türkiye'nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı'na paralel açılan ve üç medeniyete beşiklik yapan İstanbul'u anlatan "Becoming Istanbul/İstanbullaşmak" adlı sergi, 9 Kasıma kadar Frankfurt'taki Alman Mimarlık Müzesi'nde görülebilecek.Konuya ilişkin açıklamaya göre, Garanti Galeri ve Alman Mimarlık Müzesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü ve bu kapsamda hazırlanan kitabın editörlüğünü, mimar ve Garanti Galeri Yöneticisi Pelin Derviş, mimarlar Bülent Tanju ve Uğur Tanyeli tarafından yürütüldü.Sergi ve kitabın basılı malzemesiyle logo tasarımı Bülent Erkmen tarafından gerçekleştirildi. Serginin büyük bölümünü, İstanbul üzerine düşünen, İstanbul'da çalışan, İstanbul ile ilgili üretimde bulunan, İstanbul'u farklı perspektiflerden yakalayan çok sayıda fotoğrafçı, sanatçı, mimar, yazar, çizer ve akademisyenin eserleri oluşturuyor.Ayrıca sergi için gazete, dergi ve televizyon arşivlerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bir seçkinin sunulduğu interaktif veritabanı da tasarlandı. Sergi için özel tasarlanan bir arayüzle izleyicinin kullanımına sunulan veritabanı, 80 kavram üzerine tasarlanan ve 371 alt grupta toplanan 7 binin üzerinde görselden meydana geliyor. Sergi için hazırlanan bir dizi harita, İstanbul'un Türkiye ve dünya konteksi içindeki yerini farklı başlıklar altında belgelemeyi hedefliyor.Akademisyenler, antropologlar, gazeteciler, mimarlar, sosyologlar, şairler, şehir planlamacıları, tarihçiler ile mimarlık, edebiyat ve sinema eleştirmenlerinin katılımıyla hazırlanan ansiklopedik kitap ise son 150 yıllık zaman aralığında İstanbul'da yaşanan kentsel dönüşümü taze bir bakışla irdeliyor.İlgili haberler: