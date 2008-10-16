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Politika

Frankfurt Kitap Fuarı'nda harita rezaleti

60. Frankfurt Kitap Fuarında, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim tarafından açılan stantta bölücü harita asıldı.

16 Ekim 2008 03:00

Almanya'nın Frankfurt kentinde resmi açılışı dün yapılan 60. Frankfurt Kitap Fuarında, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim tarafından açılan stantta bölücü harita asıldı.

Ziyaretçilere bugün kapıları açılan fuarda Türkiye standının bulunduğu katın altında, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin standında asılan sözde Kürdistan haritasının, Türkiye'nin bazı illerini de içine aldığı dikkati çekti.

Bunun üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bu konuda başlatılan girişimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Dünyanın en büyük kitap fuarı olarak bilinen ve Türkiye'nin bu yıl onur konuğu ülke olduğu Frankfurt Kitap Fuarı, 19 Ekime kadar açık kalacak.

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