Frankfurt Kitap Fuarı'na Türkiye çıkartması

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Türkiye, bu yıl onur konuğu olacağı 60'ıncı Frankfurt Kitap Fuarı çerçevesinde yaklaşık 700 sanatçıyla birlikte 300 ayrı etkinlik düzenleyecek.Fuar organizatörleri tarafından bugün yapılan açıklamada, 14-19 Ekim arasında düzenlenecek fuar kapsamında Türk yazarlarla yapılacak okumaların yanı sıra çok sayıda sergi açılacağı, konserler verileceği ve tiyatro oyunlarının sahneleneceği bildirildi.Fuara yaklaşık 300 Türk yazarın katılacağı, fuarda geleneksel Türk müziğinin yanı sıra modern müzikal tiyatro oyunlarının da sergileneceği kaydedildi.Açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yapacağı fuarda önemli bir etkinliğin de Paris'te yaşayan ünlü neyzen ve besteci Kudsi Ergüner'in, Alman şair ve yazar Wolfgang von Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı" adlı eserinden makam müziğine uygulayarak bestelediği gazellerin yer aldığı 15 Ekimdeki konserinin olduğu belirtildi. Gazellerin İstanbul'dan gelecek bir müezzin tarafından okunacağı ifade edildi.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Frankfurt kentinden bir koronun eşliğinde "Yunus Emre Oratoryosu"nu sunacak.Frankfurt kentindeki Sanat Müzesi'nde Osmanlı sarayındaki kıyafetlerin, Alman Mimarlık Müzesi'nde de Mimar Sinan'ın çizimlerinin sergileneceği kaydedildi.