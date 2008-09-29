Frankfurt Kitap Fuarı yaklaşıyor

'Hüsn-ü Aşka Dair' Frankfurt'ta

Çukurova, bayramlığını Frankfurt’ta giyecek

Frankfurt Kitap Fuarı'nda ''İstanbul'' sergisi

'Ahmet Haşim ile 1930'lar Frankfurt'unda Buluşma'

Türk müzisyenler Frankfurt'ta

Türk karikatürleri Almanya’da

Türk kültür, sanat ve müziğini fuar süresince duyuracak Türkiye, Almanları, 15 Ekimde ünlü neyzen Kudsi Ergüner, 16 Ekimde Hasbıhal Topluluğu, 17 Ekimde sanatçı Aynur, 18 Ekimde de "İstanbul'un geceleri"yle buluşturacak.Türkiye, 15-19 Ekim arasında düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı'nda bir yandan yazar ve yayıncılarıyla edebiyatını "Bütün Renkleriyle Türkiye" sloganıyla tüm dünyanın izlenimine açacak, diğer yandan Frankfurt genelinde Türk kültür, sanat ve müziğini yansıtan yeni etkinliklere imza atacak.Bu kapsamda, 15 Ekimde Frankfurt eski opera binasında ünlü neyzen, komponist ve müzik bilimci Kudsi Ergüner, "Goethe'nin Divanı'ndan Gazeller" adlı konser verecek. Konserde, "Doğu"nun seçkin müezzinleri Halil Necipoğlu ve Yunus Balcıoğlu, Ergüner'in enstrümanları eşliğinde, ünlü Alman şairi Johann Wolfgang von Goethe'nin divanından parçaları yorumlayacak. Böylece, "Goethe'nin, 'diğerine sabır göstermenin ötesinde onu kabul etme anlamına gelen' tolerans ve karşılıklı anlayış talebini Ergüner'in müzikle yeniden gündeme getireceği" belirtildi.Konserde ayrıca, kemençede Derya Turkan, kanunda Hakan Güngör ve Salahaddin Maraga, udda Nuri Karademirli, bendir, def ve zarbda Pierre Rigopoulos, kontrebasta Renaud Garcia-Fons olacak. Hasbıhal Topluluğu'nun semah gösterisi de 16 Ekimde Frankfurt Saalbau Griesheim'de yapılacak. Gösteride, geleneksel Hacı Bektaşı Veli öğretisinden beslenen Alevi-Bektaşi semahı izleyiciye sunulacak.Frankfurt Mousonturm, iki gün üst üste Türk sanatçıları ağırlayacak.Uluslararası üne sahip ses sanatçısı Aynur, 17 Ekimde Avrupai tınılarıylasentezlediği halk müziği parçalarını söyleyecek. Alman kamuoyunun ilk kez yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "Köprüyü Geçmek" belgeselinde tanıdığı sanatçı pek çok filmin müziklerini hazırladı.Aynı mekanda, 18 Ekimde "İstanbul by Night" adlı program gerçekleştirilecek. Türkiye'nin tanınmış müzik gruplarından Baba Zula'nın sahne alacağı gecede, gruba rap sanatçısı Ceza ile bas gitarist Dr. Das eşlik edecek. Konserin ardından, tanınmış DJ'ler Can Utkan ve Michael Rütten müzikleriyle İstanbul gece yaşamından renk ve tonları Frankfurt'a taşıyacak.