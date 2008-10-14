Frankfurt Kitap Fuarı başlıyor

Fuar açılışı "Yunus Emre Oratoryosu"yla...

Frankfurt Kitap Fuarı gün sayıyor

"Kapalıçarşı" Frankfurt Kitap Fuarı'nda

'Hüsn-ü Aşka Dair' Frankfurt'ta

Çukurova, bayramlığını Frankfurt’ta giyecek

Frankfurt Kitap Fuarı'nda ''İstanbul'' sergisi

'Ahmet Haşim ile 1930'lar Frankfurt'unda Buluşma'

Türk müzisyenler Frankfurt'ta

Türk karikatürleri Almanya’da

Türkiye'nin, edebiyatı, müziği, sahne sanatları ve sinemasıyla, "Bütün Renkleriyle Türkiye" sloganına uygun şekilde tanıtılacağı fuarın, resmi açılışı bugün yapılacak.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un konuşacağı açılışta, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu yorumlayacak. Orkestrayı Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği, Frankfurt Müzik Akademisi Korosu'nun da sahne alacağı konserde, eser, Almanca seslendirilecek.Türkiye adına 300'ü yazar olmak üzere yaklaşık 700 sanatçının katılacağı fuarda, sergi, sanatsal programlar, konferanslar ve özel davetler gibi 300 ayrı etkinlik düzenlenecek.Türkiye fuarda 4 bin 60 metre karelik alanı kullanacak.Fuar kapsamında, Yavuz Bahadıroğlu, Nalan Barbarosoğlu, Gündüz Vassaf ile Sezer Duru, Frankfurt Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek okuma programlarına konuk olacak. Halka açık olacak etkinliklerde, Bahadıroğlu ile Barbarosoğlu 17 Ekim'de, Vassaf ile Duru da 18 Ekim'de saat 19.30'da kitapseverlerle bir araya gelecek.Kültür, sanat ve müziğini fuar süresince duyuracak olan Türkiye; Almanları, 15 Ekim'de ünlü neyzen Kudsi Ergüner, 16 Ekim'de Hasbıhal Topluluğu, 17 Ekim'de sanatçı Aynur, 18 Ekim'de de "İstanbul'un geceleri" ile buluşturacak.Fuar kapsamında, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi süreçte kitabın serüvenini konu alan, "Kitabın Yolculuğu-Book's Odyssey" adlı sergi yarın açılacak ve 19 Ekime kadar Frankfurt Kitap Fuarı'nda izlenime sunulacak.Osmanlı modasının 500 yılını anlatan, "Lale, Kaftan ve Levni: Topkapı Sarayından Moda ve Minyatürler" adlı sergi ise 11 Ocak 2009'a, Türk sanatının çağdaş yüzünü yansıtan, "Made in Turkey" sergisi 15 Kasım'a, tanınmış yazar Yaşar Kemal'in eserlerindeki Çukurova tasvirlerini fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın'ın objektifinden gösteren, "Çukurova Bayramlığını Giyerken" 21 Ekim'e, "Ahmet Haşim ile 1930'lar Frankfurt'unda Buluşma" sergisi 20 Ekim'e ve "Padişah'ın Burnu-Türkiye'den Karikatürler" adlı karikatür sergisi de 16 Kasım'a kadar açık kalacak.Fuarda, Türk sinemasının en seçkin örnekleri de sinemaseverlerle buluşacak.Fuardaki Sinema TV Forumu bölümündeki Türkiye standında, 1970'den günümüze çekilmiş, önemli festivallerden ödül almış veya büyük gişe başarısı elde etmiş 22 uzun metrajlı film ile 6 belgesel Avrupalılara gösterilecek. Bu filmler şöyle:Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun", Abdullah Oğuz'un "Mutluluk", Ömer Kavur'un "Gizli Yüz", Özcan Alper'in "Sonbahar", Seyfi Teoman'ın "Tatil Kitabı", Ömer Vargı'nın "Kabadayı", Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" ve Mahsun Kırmızıgül'ün "Beyaz Melek".Ayrıca, Peyami Çelikcan'ın "Anadolu'nun Renkleri: Düğün, Doğum, Ölüm", Hüseyin Arus'un "Buçuk", Tuhfe Tezel'in "İnsanın Ağaçla Dansı: Kündekari", Coşkun Aral'ın "Bozkırın Gücü-Kangal", Süha Arın'ın "Kula'da Üç Gün" ve Rıza Baloğlu'nun "Troya" adlı belgeselleri de stantta izleyiciyle buluşacak.Öte yandan, Türkiye'de 29 Ekim'de 175 kopyayla gösterime girecek Can Dündar'ın Ulu Önder Atatürk'ü konu alan "Mustafa" filminin yurt dışındaki ilk gösterimi, yönetmenin katılımıyla Frankfurt Kitap Fuarı'nda 16 Ekim'de yapılacak.Türkiye filmleri toplu gösterimi de 26 Kasım'a kadar Frankfurt Film Müzesi'nde devam edecek.