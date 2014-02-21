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Dünya
Deutsche Welle

Frankfurt Havalimanı’nda grev kaosu

Frankfurt Havalimanı’nda güvenlik personelinin uyarı grevine gitmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yetkililer, check-in için erken gelinmesi tavsiyesinde bulundu.

21 Şubat 2014 12:39

Almanya’nın Frankfurt Havalimanı’nda yapılan uyarı grevi hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabah
saatlerine kadar 41 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.
Ver.di sendikası, özel havayolları şirketlerinde çalışan 5 bin görevliyi uyarı grevine çağırdı.
Frankfurt
Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinden yapılan açıklamada, uçuşların zamanında olması konusunda sorun
yaşanmadığı bildirilse de güvenlik bölümünde uzun kuyruklar oluştu.
Yolcu kontrolü, kargo kontrolü, havaalanı güvenliği ve hizmetler bölümündeki görevliler 21 saat boyunca iş
bırakma eylemine gitti. Cuma sabah saat 02:00'de başlayan uyarı grevinin akşam 23:00'te sona ermesi
planlanıyor. Fraport, yolcuların check-in için mümkün olduğunca erken gelmesi tavsiyesinde bulundu.
Ver.di, güvenlik personeli için 16 euroluk saat ücreti istiyor. Pazarlıkları yöneten sendika üyesi Mathias
Venema, ”İşveren şu ana dek 10 ila 13 euro arasında bir ücret önerdi. Bu çok az. Çalışanlar burada çok
önemli bir üş üstlenmiş durumda“ dedi.
Avrupa'nın en büyük üç havaalanından biri olan Frankfurt Havalimanı'nda hafta içi günde bin 300 civarında
uçuş gerçekleşiyor. Bu uçuşların üçte birini Lufthansa gerçekleştiriyor.
Lufthansa grev nedeniyle şu ana dek 15 uçuşun iptal ettiğini duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Frankfurt HavalimanıHavalimanıFraportMathias VenemaLufthansaDeutsche Welle TürkçeBS/BÖ

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