Frank de Boer: Keşke Koronavirüs olsaydım

Hollandalı teknik direktör Frank de Boer, "Koronavirüs testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim" diye konuştu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen teknik direktör Frank de Boer, Koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.



MLS'te Atlanta United'ın teknik direktörlüğünü yapan Boer, Hollanda gazetesi AD'ye verdiği röportajda, "Koronavirüs testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Eğer öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da forma giymişti

Frank De Boer, 2003-2004 sezon başında Galatasaray'a transfer olmuş, bekleneni veremeyince devre arasında takımdan ayrılmıştı.