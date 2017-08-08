Franco kardeşler seramik sergisi açıyor

James Franco ve kardeşi Tom Franco seramik sergisi açmaya hazırlanıyor. Sergi, Arizona Devlet Üniversitesi'nde yer alacak.Oyuncu James Franco ve kardeşi Tom Franco,

Artnet.com’dan Sarah Cascone’nin haberine göre, Arizona Devlet Üniversitesi Sanat Müzesi’nin Seramik Araştırma Merkezi’nde açılacak olan sergi için, James Franco ve kardeşi Tom Franco birlikte çalıştı. Seramik sütunları boyayarak oluşturulan serginin ismi, ‘Pipe Brothers: Tom and James Franco’ (Sütun Kardeşler: Tom ve James Franco)olarak belirlendi.

James Franco kimdir?

James Franco, 19 Nisan 1978 tarihinde ABD, Kaliforniya, Palo Alto’da doğdu. Tam adı James Edward Franco’dur. David Franco ve Tom Franco adlarında kardeşler vardır. Özellikle spider-man film sersinde canlandırdığı Harry Osborn rolüyle tanınmasının yanı sıra, birçok TV dizisinde de rol aldı.

2008 yılında Lars Von Trier'n yönettiği eşcinsel haklarının ilk says savunucusu Harvey Milk'n hayatını konu eden Milk filminde Scott Smith rolünde oynadı.

2010 yılında "127 Saat" filmindeki başarısı ona 2011 Oscar Ödüller'nde "En İy Erkek Oyuncu Adayı" olmasını sağladı. Bunun haricinde sekiz film festivalinde en iyi oyuncu ödülünü aldı.

2011 yılında Anne Hathaway ile Oscar Ödülleri'nin sunumunu yaptı. James Franco, çok yönlü bir sinemacı. Aktörlük, senaristlik, film yapımcılığı, yönetmenlik, yazarlık ve ressamlık yapmaktadır. Resim sergiler açmaya devam eden James Franco, bir erkek dergisi olan Esquire'de kısa hikayeler de yayınlıyor.