Franco döneminde bebekleri öldü denilerek başka ailelere verildi: Çaldığınız çocuklarımızı bize verin

İspanya'da Francisco Franco döneminde doğum yapar yapmaz 'öldü' denilerek bebekleri başka ailelere verilen anneler, dün (26 Haziran 2018) rejimle işbirliği yaparak "bebek hırsızı" doktorun Madrid'deki yargılanması öncesi gösteri yaptı, " Çaldığınız çocuklarımızı bize verin" dedi.

"Doğar doğmaz öldü" denilerek bebekleri başka ailelere verilen anneler çocuklarını aramaya devam ediyor. Franco’nun yönetiminde yoksul, solcu ve evlenmemiş kadınların çocukları doğar doğmaz “çalındı” ve on binlerce çocuk rejim yanlısı ailelere verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre davayı açan 49 yaşındaki Ines Madrigal, 85 yaşındaki doğum uzmanı doktor Eduardo Vela'yı 1969 tarihli doğum belgesinde sahtecilik yapmak ve emanet edildiği kadını biyolojik annesi gibi göstermekle suçluyor. Solcu anne-babalardan alınarak rejim yanlısı ailelere verilen bebeklerle ilgili davada Dr. Eduardo Vela bebek hırsızlığı ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor.

Evlat edinen kadın gerçeği anlatmıştı

Savcılar Vela hakkında 11 yıl hapis cezası istiyor.

Madrigal'i evlat edinen Ines Perez, 18 yaşında kızına durumu anlatmış ve biyolojik annesini bulmasını desteklemişti.

Perez, 93 yaşında ölümünden iki yıl önce, CNN'e, bir çocuğa bakmasını Vela'nın bebeği hediye ederek ödüllendirdiğini, sahte bir doğum belgesi verdiğini ve karşılığında para ödemediğini söylemişti.

"Davalar açılsın artık"

Vela ise sadece bebeklerini evlatlık vermek isteyen annelere yardımcı olduğunu, hiçbir anneye baskı uygulamadığını, zor kullanmadığını savundu.

Madrigal, ''Vela'nın bana annemin kim olduğunu söylemesiNi beklemiyorum, bunun neredeyse imkansız olduğunu biliyorum. Ama burada verilecek cezanın, pek çok şikayetin davaya dönüşmesini önleyen yasal kısıtlamaların kalkmasının yolunu açmasını istiyorum'' açıklamasını yaptı.

Tam sayı bilinmiyor, 300 bin bebek çalınmış olabilir

İspanya'daki en önemli davalara bakmış eski yargıç Baltasar Garzon, 1939-75 arasında doğum sırasında annelerinden alınarak başkalarına verilen 30 bin çocuk bulunduğu sonucuna varmıştı.

Ancak bu rakamın 300 bin olduğunu hesaplayanlar da var. Çalınan bebeklerin bazılarının satıldığı da belirtiliyor.

Arjantin farkı

​Arjantin'de 1976-83 arasındaki cunta döneminde solcu anne-babalardan çalınan bebeklerle ilgili bugüne dek pek çok dava açıldı ve cunta dönemi yetkililerine ağır hapis cezaları verildi.

Zaman aşımı meselesi

İspanya'da ise bebek hırsızlığı meselesi ilk kez 2011'de gündeme geldi ve o zamandan beri sadece birkaç dava açılabildi.

Binlerce vaka kanıt yetersizliği veya zaman aşımı gerekçesiyle mahkeme önüne getirilmedi.