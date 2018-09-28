Franck Vogel'in "Sınır aşan nehirler" sergisi İstanbul'da

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) TOPLUMSAL ve çevresel konularda uluslararası basın için foto muhabirliği yapan Fransız gazeteci Franck Vogel\'in 2012\'den beri sınır aşan nehirlerde su ile ilgili gerginlikleri fotoğrafladığı \"Fleuves Frontieres-Sınır Aşan Nehirler\" sergisi Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi\'nde açıldı.

Fransız gazeteci Franck Vogel, yer aldığı bir proje kapsamında 2012 yılından bu yana dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan ve birden fazla ülkenin sınırlarını aşan nehirleri ve bu bölgelerde yaşayan halkı fotoğrafladı. Nil, Brahmaputra, Kolorado, Şeria, Mekong ve Ganj nehirleri ile bu nehirlerin geçtiği ülkelerde yaşayan insanları kaydeden Vogel, çektiği fotoğraflardan \"Fleuves Frontieres-Sınır Aşan Nehirler\" adı altında bir sergi açtı. Şişli\'de bulunan Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi\'nde açılan sergi 24 Ekim\'e kadar görülebilecek.

\"BU PROJEDE DÜNYA İÇİN ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR TEHLİKENİN OLDUĞUNU FARK ETTİM\"

Franck Vogel sergi açılışında DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Vogel, \"2012\'de başladığım bu projede dünya için önümüzde büyük bir tehlikenin olduğunu fark ettim\" dedi. Vogel, \"Mekong Nehri üzerine kurulan barajların bölgede yaşayan halkların yaşamına nasıl etkisi oluyor?\" sorusunu ise şöyle cevapladı:

\"İnsanların üzerinde vahim etkisi oldu. Kamboçya ve Laos sınırında yapılmış olan barajın balık neslinin üremesini durdurması açısından çok önemli. Balıklar barajı aşıp, üreyemiyorlar. Baraj yapıldıktan sonra balıkların üremesi durdu. İnsanlar balıkçılıkla geçiniyor. Nehirde çok az balık kalıyor. İnsanlar balıkçılıkla geçindiği için barajın insanlar üzerinde çok büyük etkisi var. İnsanların protein aldıkları tek önemli kaynak balık.\"

\"FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİM MAKİNE NİL ÜZERİNDE SAVAŞA YOL AÇMASIYLA BENİM İÇİN BİR SEMBOL TEŞKİL EDİYOR\"

Proje kapsamında ilk olarak Nil Nehrinde çalışan Vogel kendisini en çok etkileyen görüntülerin burada yaşandığına değinerek, şöyle konuştu:

\"Nil nehri üzerinde Mısır ve Sudan\'ın bir bataklık bölgesinde yapmak istedikleri bir kanal vardı. Kanalın üçte ikisi tamamlanmıştı. Bu bataklık bölgesinde on binlerce insan kabileler halinde yaşıyordu. Kanal tamamlansaydı kabilelere hiç su kalmayacaktı. Bu yüzden kanalı açmakta kullanılan makineye saldırdılar. Bu olay 20 senelik bir savaşa neden oldu. Bu savaş 2011 yılında Güney Sudan\'ın doğumuna yol açtı. Bu makinenin fotoğrafını çekebilmek çok zordu. Bu fotoğrafı çekmeden önce iki kabile arasında çatışma çıktı. Eskiden oklarla savaşırlarken, ölü sayısı az oluyordu. 20 yıllık savaştan sonra hepsinin elinde Kalaşnikof\'ları olduğu için bu çatışmada 140 kişi öldü. Fotoğrafını çektiğim bu makine Nil üzerinde savaşa yol açmasıyla benim için bir sembol teşkil ediyor\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)