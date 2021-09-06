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Spor

Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu

06 Eylül 2021 15:16

Dünyaca ünlü yıldız 38 yaşındaki Franck Ribery, Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı. İtalyan ekibi, bonservisi elinde bulunan David Luiz'i de kadrosuna katmak istiyor

L'Equipe'in haberine göre yıldız futbolcu gün için sağlık kontrollerinden geçerek bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Ribery'nin yıllık 1,5 milyon Avro maaş alması bekleniyor.

Fiorentina'da 2 gol 6 asist

38 yaşındaki yıldız geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol ve 6 asist üretti. Salernitana, 2 haftası geride kalan ligde henüz puanla tanışamadı.

La Gazzetta dello Sport, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ün Ribery ile ilgilendiğini yazmıştı.

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