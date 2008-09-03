Fragmanların efsane sesi artık yok

Yaklaşık 5,000 film fragmanı ve 350,000 kadar reklam filmine sesiyle katkıda bulunan Don LaFontaine ABD'nin Los Angeles kentinde hayata veda etti.Fiziki görüntüsü yerine sesiyle Hollywood'da kendine özel bir yer edinmiş olan Donald LaFontaine, kariyeri boyunca yaklaşık 5,000 filmin fragmanını seslendirdi."Gökgürültüsü Gırtlak" ve "Tanrı'nın Sesi" gibi ünvanlar alan sanatçı Hollywood'a adımını Stanley Kubrick'in ünlü filmi "Dr. Strangelove"ın tanıtım görüntüleriyle attı. Kendine özgü bir derinliğe sahip olan sesiyle kısa sürede adını duyuran LaFontaine, haftada 60, bazen de günde 35'e kadar tanıtım seslendirmesinde rol aldı.Fragmanlarda sıklıkla tekrarladığı "in a world" giriş cümlesiyle sinema izleyicilerinin hiç görmeden tanıdıkları LaFontaine 2008 yılının 1 Eylül'ünde hayata gözlerini yumduğunda sinema dünyası hiç görünmeden meşhur olan ender yeteneklerinden birini kaybetti.