Fragmanı ders konusu oldu

Güneşi Gördüm fragmanı - VİDEO

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Ali Akdeniz, ‘Güneşi Gördüm’ filminin fragmanını öğrencilere Hollywood profesyonelliğinde hazırlanan fragman olarak örnek gösteriyor.Bugüne kadar yapılan en iyi fragmanlardan biri olarak gördüğü için ders konusu yaptığını açıklayan Ali Akdeniz, “Çok etkili bir fragman. Her fragman filmin kendi karakterine sahiptir. Kırmızıgül, filmin bütün yolculuğunu fragmana yansıtmış. O yüzden öğrencilere fragmanı ders konusu yaptım. Yaptığım şey, filme bir katkı sağlamak amaçlı değil. Ben okulda yapım-planlama dersleri veriyorum. Bu fragmanın Türk sineması adına incelenmesi gerektiğine kanaat getirip gündemime aldım” dedi.Sinema izleyicisi tarafından merakla beklenen filmin fragmanının bir üniversitede ders konusu olması hakkında yapımcı Murat Tokat ise, “Çok mutluyuz. Yurtdışında hazırlandığı düşünülen fragmanımız tamamen bizim profesyonel ekibimiz tarafından hazırlandı” dedi.Mahsun KırmızıgülSoykut TuranVeli KahramanMahsun Kırmızıgül, Yıldıray GürgenOyuncular: Ali Sürmeli, Ali Tutal, Alper Kul, Altan Erkekli, Buğra Gülsoy, Cem Aksakal, Cemal Toktaş, Cezmi Baskın, Cihat Tamer, Demet Evgar, Deniz Oral, Emre Kınay, Erol Demiröz, Erol Günaydın, Gülhan Tekin, Hande Subaşı, Itır Esen, Kamil Sönmez, Macit Sonkan, Mahsun Kırmızıgül, Menderes Samancılar