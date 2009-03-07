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Kültür-Sanat

Fragmanı ders konusu oldu

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Güneşi Gördüm’ filminin fragmanı üniversitede ders konusu oldu.

07 Mart 2009 02:00

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ve 12 Mart'ta vizyona girecek ‘Güneşi Gördüm’ filminin fragmanı üniversitede ders konusu oldu.

Güneşi Gördüm fragmanı - VİDEO
Kırmızıgül Güneşi Gördüm'le dönüyor - FOTOGALERİ

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Ali Akdeniz, ‘Güneşi Gördüm’ filminin fragmanını öğrencilere Hollywood profesyonelliğinde hazırlanan fragman olarak örnek gösteriyor.

Bugüne kadar yapılan en iyi fragmanlardan biri olarak gördüğü için ders konusu yaptığını açıklayan Ali Akdeniz, “Çok etkili bir fragman. Her fragman filmin kendi karakterine sahiptir. Kırmızıgül, filmin bütün yolculuğunu fragmana yansıtmış. O yüzden öğrencilere fragmanı ders konusu yaptım. Yaptığım şey, filme bir katkı sağlamak amaçlı değil. Ben okulda yapım-planlama dersleri veriyorum. Bu fragmanın Türk sineması adına incelenmesi gerektiğine kanaat getirip gündemime aldım” dedi.

Sinema izleyicisi tarafından merakla beklenen filmin fragmanının bir üniversitede ders konusu olması hakkında yapımcı Murat Tokat ise, “Çok mutluyuz. Yurtdışında hazırlandığı düşünülen fragmanımız tamamen bizim profesyonel ekibimiz tarafından hazırlandı” dedi.


Künye / Güneşi Gördüm
Senaryo ve Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Görüntü Yönetmeni: Soykut Turan
Sanat Yönetmeni: Veli Kahraman
Müzik: Mahsun Kırmızıgül, Yıldıray Gürgen
Oyuncular: Ali Sürmeli, Ali Tutal, Alper Kul, Altan Erkekli, Buğra Gülsoy, Cem Aksakal, Cemal Toktaş, Cezmi Baskın, Cihat Tamer, Demet Evgar, Deniz Oral, Emre Kınay, Erol Demiröz, Erol Günaydın, Gülhan Tekin, Hande Subaşı, Itır Esen, Kamil Sönmez, Macit Sonkan, Mahsun Kırmızıgül, Menderes Samancılar

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