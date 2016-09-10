Fragman yayınlandı; Hayat Şarkısı'nın yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı, 20 Eylül Salı günü saat 20.00'de yeni sezonunu açıyor.

Dizi ilk sezonu bitirirken izleyiciyi büyük bir merakta bıraktı. Yeni sezon fragmanı ise Kerim ve Hülya’nın ayrılık sinyali ile geldi. Yeni sezon tanıtımında izleyicinin merakı giderilse de, yeni bölüme karşı heyecan da arttı.

Sezon finalinde neler yaşandı?

Cem ve Zeynep’in planı devreye girmiş Mahir’in annesi Emine kaçırılmıştır. Mahir, anne dediği Emine’yi kurtarabilmek için Hülya’nın sırlarını tek tek açıklamak zorundadır. Hasta olan Emine’yi kurtarmak için süre kısıtlıdır. Hülya artık bu savaşta tek başınadır.