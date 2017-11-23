FR: Mladiç kurbanlarına tanımadığı şansa sahip olacak

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç'i, Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekten cezalandırması geniş yankı buldu. Frankfurter Rundschau Mladiç'e verilen cezayı şöyle yorumluyor:

"Lahey'deki BM Uluslararası Ceza Mahkemesi Mladiç'i, Bosnalı Sırp birliklerin eski komutanını, müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kurbanların yakınları 22 yıl boyunca bu anı beklemek zorunda olsalar da, karar Mladiç'in işlediği suçun garabatini değiştiremeyecek olsa da, bu, hukukun kötüler karşısında geç gelen zaferi. 75 yaşındaki Mladiç, son ana kadar pişmanlık sergilemedi. Yüzyıllarca Osmanlı'nın hakimiyetinde olan Sırp bölgelerini kurtarmak istediğini söyledi. İşte bu nedenle Balkanlar'daki barışma süreci böylesine yavaş, sert geçiyor. Karmaşık bir tarih, cezaya tabi değil. Ancak Mladiç'in yaptığı ve verdiği emirler, cezalandırılmalı. Mladiç kararı temyiz etmek istiyor. Böylece kendisinin kurbanlarına tanımadığı şansa sahip olacak."

Nürnberger Nachrichten'ın Mladiç'e verilen ceza ile ilgili yorumu ise şöyle:

"Sırplar, Kosovalılar, Hırvatlar, Bosnalılar günün birinde eski hesapları kapatmaksızın barış içinde, yan yana yaşayabilirler mi? İşte bu henüz kestirilemiyor. AB bunun olabileceğine inanıyor çünkü bu Almanya, Fransa ve birçok eski savaş karşıtı ülkede işe yaradı. Bu tecrübenin Balkanlara aktarılması işe yarayacaktır. Çünkü ne kadar önemli olsa da bu hedefe hiç bir savaş suçları mahkemesi ulaşamaz."

Almanya'da koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier siyasi liderlerle görüşmelerini sürdürüyor. Steinmeier Perşembe günü Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz ile bir araya gelecek. Die Zeit gazetesi Sosyal Demokrat Parti'yle ilgili yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"SPD uzun süre yeterince yas tuttu. Hristiyan Birlik Partileri ile görüşmelere başlama zamanı geldi. Bunu kendi yararı için de yapmalı. Gerçi muhalefetteki en güçlü parti ancak muhalefetteki Sol Partili Sahra Wagenknecht, Almanya için Alternatif'den Alexander Gauland ve Hür Demokrat Parti'den Christian Lindner ile muhalefette sesini duyurma yarışı büyük olur. SPD adım adım siyasetin merkezinden ve bununla birlikte de çoğunluktan uzaklaştı. Sosyal Demokratlar bir zamanlar genel başkanları olan Franz Müntefering'in 'Cesaret korkmaktan iyidir' sözlerini hatırlamalı. Yani biraz cesaret. Hükümette olmayı istememekle bunu yapacak durumda olmamak arasındaki yol hiç de uzun değil."

Hannoversche Allgemeine Zeitung'un Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz'un Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le yapacağı görüşmeyle ilgili yorumu ise şöyle:

"SPD lideri Martin Schulz'un bugün (Perşembe) tatsız bir randevusu var. Cumhurbaşkanı ile görüşecek, bir çeşit ek ders almış olacak. Katı bir politikacı olan Steinmeier, partiden arkadaşı Schulz'e neden SPD'nin artık hükümette görev almak istemediğini soracak. Schulz bu soruya ne yanıt verecek? Bu soru sırasında bakışlarını nereye çevirecek? Çocuk yuvasında değiliz. Burada Avrupa'nın en önemli ekonomik gücünün, küresel alanda demokrasiyi hor görenlerle Avrupa Birliği karşıtlarının seslerini yükselttiği, dünya siyaseti açısından alışılmadık zorluktaki bir dönemde yönetilmesi söz konusu."

HT/ÖA

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