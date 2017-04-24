FR: AfD hiç olmadığı kadar sağa kaydı

Frankfurter Rundschau'da AfD'nin kongrede seçilen yeni liderleriyle birlikte daha da sağa kaydığı yorumunda bulunuluyor:

"Köln'deki AfD kongresinde meydana gelen şey, siyasi bir idamdır. Delegeler sadece eş başkanları Frauke Petry'nin peşinden gitmeyi bırakmakla kalmadılar, kendisinin partinin geleceğine yönelik önerisinin gündeme alınmasına da engel oldular. Petry için bu acı bir yenilgi olsa da, bunun sorumluluğunu bizzat kendisi taşıyor. Petry, tabanda hâkim olan atmosferi yanlış değerlendirdi ve makamını kaybetmeyeceğinden biraz fazla emindi. Bu şekilde koltuğundan edilen bir parti lideri aslında istifa etmeliydi. Alexander Gauland ve Alice Weidel'ın yeni parti liderleri seçilmesi bu açıdan oldukça tutarlı, çünkü parti içinde yapılan bu tercih net bir biçimde sağ popülist ve İslam düşmanı olan bir seçim programını temsil ediyor. AfD Köln'den sonra hiç olmadığı kadar milliyetçileşerek, (Weimar Almanyası döneminin) kasvetli Alman milliyetçiliğinin bayrağını taşımaya başlıyor."

Westfälische Nachrichten'de FR'ye paralel olarak AfD'nin yeni lider tercihinin partiyi daha da sağa kaydırdığına vurgu yapılırken, bu tercihin partiye zarar vereceği tespitinde bulunuluyor.

"AfD federal parlamento seçimlerine aşırı muhafazakar siyaset dedesi Alexander Gauland ve genç ekonomist Alice Weidel ile girme kararı aldı. Bu, sadece görünürde heyecan verici olan bir personel tercihi. Çünkü şu ana kadar kamuoyunda daha ziyade isteksiz bir duruşu olan Weidel, partinin ekonomik açıdan liberal kanadını temsil ediyor gibi gözükse de, kendisinin milliyetçi-sağ popülist kanadı temsil eden Gauland'dan aşağı kalır yanı yok. Bu hafta sonu AfD, yurttaşlara dayalı bir halk partisi olma yolunu seçme şansını elinin tersiyle itti. Dünden itibaren AfD artık gitgide daha da fazla sağa kayıyor - anketlerdeyse aşağıya kayıyor. Ve bunlardan yalnızca ilki kötü."

Kölner Stadt-Anzeiger'de yer alan yorumda, Köln halkının AfD kongresine karşı protestolar düzenlemesinin olumlu yanları vurgulanıyor.

"Kölnlüler, kontrolden çıkma potansiyeli bulunan AfD siyaseti karşıtı bir 'protestolar hafta sonu'ndan, tam zıt yönde, pozitif bir simge yaratmayı başardı: Toplumuzun açık görüşlülüğünün simgesi. Karşılıklı takdir ve saygının şekillendirdiği bir birliktelik. O yüzden Köln'de Köln karnavalının organizasyon komitesi dahil olmak üzere çeşitli gruplara mensup protestocuların bir araya gelmesini sağlayan organizatörlerin hepsi bir teşekkürü hak ediyor. Bu hafta sonu kent, olumsuz bir başlangıçtan mümkün olan en güzeli çıkarmayı başardı. Ve böylece bize kendileriyle gurur duymamız için bir neden sundular."

Mannheimer Morgen gazetesinde ise AfD'nin önde gelen isimleri Jörg Meuthen ile Frauke Petry'nin parti içindeki imajları karşılaştırılıyor.

"Petry, partiye orta sınıf yurttaşların şekil verdiği bir yüz kazandırmakta başarısız oldu. Partinin sağ kanadı güçlü ve gizlenmiyor, aksine bu kanat partinin somut bir bileşeni. Jörg Meuthen, AfD'nin kendisine nasıl bir yön seçeceğiyle ilgili tadımlık bir sinyal verdi. Partinin eş başkanı Meuthen, milliyetçi bir vurguya sahip olan, Alman toplumunda yabancıların sayısının aşırı derecede arttığı uyarısında bulunduğu bir konuşma yaparak sokakta 'artık sadece tek tük Alman görebildiğini' söyledi. Meuthen'in bu konuşması kongrede çılgınca kutlandı. Meuthen, 600 delegenin bulunduğu salondaki atmosfere Petry'ye nazaran çok daha fazla hitap etti."

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BÜ/EC