Foxconn Çin'de 9 milyar dolarlık chip üretim projesi planlıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Dünyanın en büyük iPhone mnontajcısı olan Foxconn, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri sürerken, Çin’in Zhuhai bölgesinde 9 milyar dolarlık bir çip üretim projesine başlamayı planlıyor.

Ülkenin en büyük ileri teknoloji projelerinden biri olması planlanan yatırımın finansmanı Zhuhai yönetimi tarafından karşılanacak.

Çin’in yüksek teknolojili ürünler piyasasına egemen olmayı hedeflediği, “Made in China 2025” (Çin’de üretilmiştir 2025) projesi ABD tarafından “kışkırtıcı” olarak görülmesine rağmen, Çin kendi kendine yeten ileri bir çip teknolojisi üretme hedefinden vazgeçmiyor.

İnşaasına 2020 yılında başlanması planlanan proje Foxconn’u endüstri liderlerinden Tayvan Yarıiletken Üretim şirketi ile doğrudan rekabete sokması öngörülüyor.

Foxconn ise proje ile yıllık gelirinin yarısını sağladığı Apple’a bağlılığını azaltmayı planlıyor.

Proje kapsamında ultra yüksek çözünürlüklü televizyonlar, kamera sensörleri ve endüstriyel kullanım amaçlı çeşitli sensörlü çipler üretilmesi planlanıyor.