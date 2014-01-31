Fox'a transfer olan diziden ayakkabı kutulu gönderme

“Benim Hala Umudum Var” oyuncuları Berk Oktay ve Şükrü Özyıldız, dizinin Fox’a transfer olması üzerine ellerinde içi para dolu bir ayakkabı kutusuyla objektife poz verdi. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutusu içinde 4,5 milyon dolar bulunmasına gönderme yapan ikili, “Biz de Fox’a başladık, paralandık” dedi.

Dolar firarda hakim bey

Ferhat Göçer de Kıbrıs Rocks Otel’deki programında dolar fiyatlarındaki ani yükselişi diline doladı. Göçer, Sezen Aksu’nun 20 yıl önce yazdığı, “Hakim Bey”in sözlerini değiştirdi ve “Dolar firarda hakim bey” diye okudu.