Fox, X-Men Apocalypse'teki 'Kadına şiddet' içerikli afişi için özür diledi

X-Men: Apocalypse’ın geçtiğimiz hafta vizyona çıkmasıyla birlikte, filmin promosyon malzemelerinde kullanılan poster tepki çekti.

Oscar Isaac tarafından canlandırılan Apocalypse’ın, Jennifer Lawrence tarafından canlandırılan Mystique’i boğduğu görüntüye tepki gösteren oyuncu Rose McGowan, “20th Century Fox’un, kadınlara karşı şiddetin gayet normal bir şekilde bir filmin pazarlama unsuru olarak kullanılabileceğini düşünmesi, büyük problem." diyerek eleştirdi.

McGowan sözlerine şöyle devam etti:

"Kullanılan bu görselde filme dair hiçbir içerik ve vaat olmamakla birlikte, sadece bir kadının boğulma görüntüsü mevcut. Kimsenin bunu itici ya da aptalca bulmamış olması da maalesef bir gerçek. Bu pazarlama yönteminin arkasındaki kurnazlar, aynaya bakıp iyice bir düşünmeliler ve topluma nasıl katkı sağladıklarını sorgulamalılar. Bu görselde, siyahi bir adamın beyaz bir adam tarafından boğulduğunu düşünün. Ya da eşcinsel bir erkeğin, heteroseksüel bir erkek tarafından alaşağı edildiğini? Tepki bambaşka olurdu. Yani neymiş? 20th Century Fox, daha ekibine kadın yönetmen katmakta zorlanırken, bakalım en azından bu reklamı kaldırmayı başarabilecek miymiş? Bir arkadaşım ilanları 9 yaşındaki kızıyla görmüş. Kızı, ‘Baba, bu canavar neden bu kadına şiddet uyguluyor?’ diye sormuş. 9 yaşındaki bir çocuğun görebildiğini Fox göremiyor mu yani?”

Gelen tepkilerin ardından film dağıtım şirketi Fox, The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklama özür diledi ve şu sözleri kaydetti:

“Amacımızın Apocalypse’ın vahşiliğini göstermek olduğu bu görselde, ilk etapta baktığımızda fark etmediğimiz bir duruma parmak bastığımızı gördük. Durumun hassasiyetini fark eder etmez, tüm görselleri kaldırma yoluna gittik. Yanlış davranışımızdan dolayı özür diler ve kadına şiddetin her zaman karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.”